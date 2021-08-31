Производство мяса и субпродуктов домашней птицы на Среднем Урале за год сократилось на 14%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. В Свердловской области за 8 месяцев 2021 года произвели 53,5 тыс. т мяса и субпродуктов домашней птицы, что на 13,8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в регионе за год снизился на 3,4%, до 79,3 тыс. т. Производство всех остальных пищевых продуктов увеличилось. Так, выпуск мясных полуфабрикатов на Среднем Урале вырос на 19,5% (до 39,1 тыс. т), колбасных изделий — на 9% (до 16,2 тыс. т), свинины — на 13,8% (до 36,4 тыс. т), говядины — на 1,7% (до 2 тыс. 322,8 т), кондитерских изделий — на 1% (до 71,5 тыс. т), молока — на 0,2% (до 147,5 тыс. т), сливочного масла — на 0,2% (до 3,6 тыс. т).