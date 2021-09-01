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В Челябинской области средний размер автокредита за месяц вырос на 4,3%

УрБК, Челябинск, 29.09.2021. В Челябинской области средний размер автокредита в августе 2021 года составил 967,7 тыс. руб. Это на 4,3% больше, чем в июле — 927,9 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Подобная тенденция наблюдается по всей России — в августе 2021 года средний размер автокредита достиг нового рекордного показателя в 1,14 млн руб. (в июле — 1,11 млн руб.). Рост составил 2,6%. При этом относительно августа 2020 года показатель увеличился на 31,3% с 0,87 млн руб.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил происходящее ростом цен на новые и подержанные автомобили. Он также предупредил, что банки не хотят рисковать, поэтому с их стороны выросли требования к кредитной истории заемщика.

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