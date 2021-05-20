В Екатеринбурге из-за ярмарки перекроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. Площадь 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для парковки автомобильного транспорта ...

В Екатеринбурге 22 и 23 мая закроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге на ближайшие выходные закроют парковку на площади 1905 года в связи с ...

В Екатеринбурге на выходные закроют парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге до 15 сентября по выходным будет закрыта парковка на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года из-за проведения традиционной ...