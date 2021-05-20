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В Екатеринбурге из-за ярмарки перекроют парковку на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. На площади 1905 года в Екатеринбурге в эти выходные состоится традиционная ярмарка выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автомобильная парковка, которая обычно действовала на площади 1905 года, будет закрыта с 00.00 субботы, 2 октября, до 19.00 воскресенья, 3 октября.

Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» сообщают, что организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест на соседних с площадью 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Кроме того, владельцы автомобилей могут припарковать их в бесплатном подземном паркинге торгового центра, расположенного рядом.

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