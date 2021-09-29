Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 250 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. По состоянию на 29 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 663 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 28 сентября число безработных составляло 26 тыс. 913 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 250 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,27%.

Материалы по теме

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 27 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. По состоянию на 28 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 121 человека

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. По состоянию на 17 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 28 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 347 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 28 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 422 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 29 тыс. ...

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 288 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. По состоянию на 30 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 37 тыс. 063 ...