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29.09.2021

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 250 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. По состоянию на 29 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 663 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 28 сентября число безработных составляло 26 тыс. 913 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 250 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,27%.

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