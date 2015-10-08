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В загородных лагерях Екатеринбурга летом 2021 года отдохнули более 18 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Летом 2021 года в загородных лагерях Екатеринбурга отдохнули 18 тыс. 487 детей, что в два раза больше, чем летом 2020 года. Информация об этом прозвучала на заседании профильной комиссии городской думы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Муниципальные власти, работники сферы образования и культуры сделают все, чтобы за каникулы юные екатеринбуржцы как можно лучше отдохнули, поправили здоровье, получили максимум ярких впечатлений», — обещал перед стартом оздоровительной кампании горожанам глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На комиссии сообщили, что этим летом молодое поколение принял 21 загородный лагерь — 18 муниципальных и 3 городских. При этом число смен было увеличено до шести за сезон.

В то же время 130 образовательных учреждений и четыре организации дополнительного образования стали площадками для лагерей с дневным пребыванием детей. Они приняли 25 тыс. 140 воспитанников.

Поскольку продолжительность смены была сокращена до двух недель, то стоимость путевки была снижена до 8 тыс. 262 руб. Отправка ребенка в городской лагерь с двухразовым питанием стоила 1 тыс. 101 руб. (менее 30% полной стоимости). Для многодетных семей и семей со сложным материальным положением выделялись и другие льготы.

«В условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия получили лечение и отдых 4 тыс. 968 детей, в том числе на побережье — 140 человек», — говорится в сообщении.

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