В Свердловской области сократилось потребление мяса, сахара и картофеля

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Потребление мяса и мясопродуктов в Свердловской области в 2020 году составило 78 кг на душу населения, что на 1 кг меньше уровня предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



Потребление сахара в регионе за год сократилось с 39 до 38 кг на душу населения, картофеля — с 99 до 98 кг, яиц и яйцепродуктов — с 318 до 311 штук, фруктов и ягод — с 79 до 77 кг, овощей и продовольственных бахчевых культур — со 102 до 98 кг.



Отметим, что пять лет назад — в 2016 году — потребление мяса на Среднем Урале составляло 78 кг на душу населения, сахара — 40 кг, картофеля — 98 кг, яиц — 314 штук, фруктов и ягод — 74 кг, овощей и продовольственных бахчевых культур — 99 кг.