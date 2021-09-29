Выписка из ЕГРН через сайт Госуслуг: как получить и какие документы потребуются

Любые сделки с недвижимостью – это всегда риск неправомерных действий. Снизить его помогает такой документ, как выписка из ЕГРН. В ней содержится вся необходимая информация об объекте на момент запроса, что позволяет проверить собственника, параметры недвижимости, кадастровую стоимость и другие показатели. Все это может сыграть огромную роль в принятии решения о покупке, а также во время заключения договора.







Получить такую выписку, как и многие другие документы, можно, обратившись на сайт Госуслуг. Подробнее о том, как происходит подача запроса, описывается на сайте Egrnreester.ru (https://www.egrnreester.ru/articles/vypiska-iz-egrn-cherez-gosuslugi). Отметим, что предварительно пользователь должен пройти регистрацию на портале Госуслуг и подтвердить свою учетную запись. После этого оформить заявку можно будет через личный кабинет. При этом важно помнить, что различные организации могут устанавливать свои требования к сроку действия выписки. Чаще всего она признается действительной на протяжении месяца. Однако следует учитывать, что изменения в реестр могут вноситься всего за один день, поэтому лучше всегда запрашивать максимально свежую информацию.



Выписка из ЕГРН выдается Росреестром, поэтому для подачи заявки в личном кабинете на сайте Госуслуг нужно найти соответствующий орган и выбрать тип нужной услуги. Далее пользователь заполняет все пункты в форме запроса и прикрепляет требуемые документы. Для оформления выписки потребуется паспорт заявителя, кадастровый номер, документы технического характера (если есть нужда). После подачи заявки важно тщательно следить за ее статусом, чтобы своевременно отреагировать за его изменением. При появлении статуса «Ожидает оплаты» можно осуществлять оплату пошлины (зависит от типа выписки).



Документ предоставляется заявителям в электронном или бумажном формате – на выбор. При этом первый вариант обойдется дешевле. Бумажный вариант можно получить в уполномоченном органе или заказным письмом на почте.



При подаче заявки очень важно внимательно отнестись к правильности ее заполнения. При наличии ошибок система откажет в оформлении запроса. Позитивный момент – информация о причине отказа будет отображена в личном кабинете. Пользователь может устранить ее и подать заявку снова. Непонятные моменты всегда можно уточнить у службы поддержки сервиса онлайн или в телефонном режиме.