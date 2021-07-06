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У жительницы Екатеринбурга телефонные мошенники украли 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Екатеринбурге 58-летняя женщина перевела 1,5 млн руб. на «защищенный» счет.

Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, в полицию обратилась пенсионерка, которой позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся сотрудником службы безопасности банка. И сообщил, что злоумышленники пытаются списать денежные средства, но чтобы не потерять их, необходимо перевести деньги на «безопасный» счет.

Кроме того, женщине позвонил еще и сотрудник одного из силовых ведомств, который убедил 58-летнюю пенсионерку в том, что ей необходимо выполнить все инструкции «представителя банка».

После чего «сотрудник банка» предупредил пенсионерку, что на ее имя пытаются оформить кредит. Но, чтобы уличить мошенников и не потерять все сбережения, заявительнице предложили самой оформить кредит, а указанные деньги перевести на «защищенный» счет. В итоге женщина оформила несколько займов и перечислила аферистам 1,5 млн руб.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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