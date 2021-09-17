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В Челябинске количество запросов поиска офлайн-кинотеатров на картах за месяц выросло на 33,1%

УрБК, Челябинск, 29.09.2021. Жители Челябинска в сентябре 2021 года сделали на 33,1% больше запросов на поиск офлайн-кинотеатра в приложениях с картами, чем в августе. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС на основе проведенного геосервисом исследования.

Кроме того, рост интереса к кинотеатрам виден и по сравнению с сентябрем «доковидного» 2019 года — на 32%. Тенденция увеличения числа запросов на кинотеатры видна по всей России — по сравнению с августом 2021 года и сентябрем 2019 года показатели выросли на 40% и 34% соответственно.

Представители 2ГИС связывают это с громкими осенними премьерами в кино и тем, что геосервисы позволяют посмотреть отзывы на кинотеатр, составить маршрут и заранее купить билет.

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