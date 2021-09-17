В Челябинске количество запросов поиска офлайн-кинотеатров на картах за месяц выросло на 33,1%

В Екатеринбурге количество запросов на офлайн-кинотеатры в геосервисах за месяц выросло почти на 21%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В сентябре 2021 года количество запросов по поиску офлайн-кинотеатров в геосервисе 2ГИС ...