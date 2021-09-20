Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 20 коп.

УрБК, Москва, 29.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 25,25 коп., до 72,76 руб., курс евро — на 20,03 коп., до 84,87 руб.