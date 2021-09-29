В октябре на ПНТЗ и ЧТПЗ покажут театральную постановку «Производство как искусство»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В октябре 2021 года на Первоуральском новотрубном (ПНТЗ) и Челябинском трубопрокатном (ЧТПЗ) заводах будет показана уникальная театрализованная постановка «Производство как искусство» режиссера Василия Бархатова. С произведением успели ознакомиться более 12 тыс. человек с Волжского (ВТЗ), Северского (СТЗ), Синарского (СинТЗ) трубных, Таганрогского металлургического заводов (ТАГМЕТ) и жители городов, где находятся предприятия. Показ пройдет в рамках празднования 20-летия Трубной металлургической компании (ТМК), куда входят вышеперечисленные заводы, сообщает пресс-служба компании.
Помимо этого, ТМК организует стрит-арт проект, посвященный юбилею. В семи городах России появятся масштабные картины или сооружения, напоминающие о важности заботливого отношения к природе. Новый стрит-арт появится в Волжском, Каменске-Уральском, Орске, Первоуральске, Полевском, Таганроге и Челябинске.
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»
Картины художественно воплотят местную природу и локальную идентичность, при этом говоря о важности экологической ответственности. Метафорически сопоставляя свои производства с масштабами природы, компания напрямую демонстрирует свой подход к экологической проблематике, поэтому на арт-объектах эпизоды промышленного производства будут изображены совсем крошечными в огромном природном пространстве.
«Как социально ответственная компания ТМК уделяет первостепенное внимание рациональному использованию природных ресурсов и повышению экологической эффективности предприятий. Кроме того, компания непрерывно ведет просветительскую деятельность с целью повышения экологической грамотности, в том числе используя визуальное искусство. Реализуемый стрит-арт проект позволит донести до широкой общественности ценности и идеи компании, напомнить о созидательной роли металлургии в современном мире. При этом жители увидят действительно трогательные, наивные и почти детские образы. Почувствуют то самое волшебство искусства, преображающее облик города», — отметил директор по общественным связям и коммуникациям ТМК Илья Житомирский.
Для каждого города приглашенные художники разработали индивидуальные эскизы графических арт-объектов. Работа над созданием муралов начнется в октябре и продлится месяц.
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