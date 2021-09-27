В Свердловской области средний размер автокредита вырос до 990,5 тыс. рублей

В августе 2021 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 1,3% относительно июля, достигнув 990,5 тыс. руб. (было — 977,8 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Тенденция к росту автокредитов наблюдается по всей России. В августе был обновлен очередной рекорд — 1,14 млн руб. Это на 2,6% больше, чем в июле (1,11 млн руб.) и на 31,3% — в годовой динамике (было 0,87 млн руб.).
«В 2021 году цены растут как на новые, так и на подержанные автомобили, что, естественно, отражается и на размерах автокредитов. Стоит отметить, что банки сохраняют умеренный аппетит к риску, поэтому стараются кредитовать качественных заемщиков с высоким значением персонального кредитного рейтинга», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В августе 2021 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 1,3% ...27.09.2021 В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов
По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было ...01.09.2021 В Челябинской области средний размер автокредита за год вырос до 921,1 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 01.09.2021. С июля 2020 года по июль 2021 годов средний размер автокредита в Челябинской области вырос ...12.12.2019 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за год увеличился на 8%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. Средний размер выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года в Свердловской области ...12.12.2019 Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области превысил 686 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 12.12.2019. Средний размер выданных автокредитов в январе-октябре 2019 года в Челябинской области ...