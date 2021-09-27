УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В августе 2021 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 1,3% ...

В Свердловской области средний размер автокредита вырос до 990,5 тыс. рублей

В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было ...