УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:42

В Свердловской области средний размер автокредита вырос до 990,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В августе 2021 года средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 1,3% относительно июля, достигнув 990,5 тыс. руб. (было — 977,8 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Тенденция к росту автокредитов наблюдается по всей России. В августе был обновлен очередной рекорд — 1,14 млн руб. Это на 2,6% больше, чем в июле (1,11 млн руб.) и на 31,3% — в годовой динамике (было 0,87 млн руб.).

«В 2021 году цены растут как на новые, так и на подержанные автомобили, что, естественно, отражается и на размерах автокредитов. Стоит отметить, что банки сохраняют умеренный аппетит к риску, поэтому стараются кредитовать качественных заемщиков с высоким значением персонального кредитного рейтинга», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.09.2021 В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в Свердловской области было ...

27.09.2021 В Свердловской области в августе текущего года было выдано на 6,1% меньше автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. По данным исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года ...

01.09.2021 В Челябинской области средний размер автокредита за год вырос до 921,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.09.2021. С июля 2020 года по июль 2021 годов средний размер автокредита в Челябинской области вырос ...

31.08.2021 В Свердловской области средний размер автокредита за год вырос на 27,7%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В июле 2021 года в Свердловской области средний размер автокредита составил 971,6 тыс. ...

29.03.2021 Южный Урал занял 25-е место из 30 в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в феврале автокредитов

УрБК, Челябинск, 29.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2021 года автокредитов (на новые ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (713)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18