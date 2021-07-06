«Стальной маршрут»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал площадкой для информационного тура, включающего в себя экскурсию по производственной площадке предприятия и круглый стол о проблемах и будущем промышленного туризма. Все это прошло в ходе «Недели туризма на Южном Урале», которую организовала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» при поддержке регионального правительства.



Гости ознакомились с промышленной площадкой комбината, а также им представили экскурсионный проект ПАО «ММК» по развитию промышленного туризма «Стальной маршрут». Экскурсия затронула доменную печь № 10, листопрокатный цех № 11, где находится современнейший комплекс холодной прокатки ММК и уникальный толстолистовой стан 5000, который выпускает горячекатаный прокат для трубной отрасли, судо- и мостостроения.







Отметим, что комбинат начал работу по развитию промышленного туризма с 2018 года. Она началась с разработки рассчитанных на детей экскурсионных программ «У папы на работе» и «В гости к металлургам», на взрослых — «Укрощение огня» и «Стальная эволюция». Вскоре к ним добавились «ММК своими глазами» и «Новые технологии — чистый воздух».



В 2021 году был внедрен маршрут «Легенды и были стальной реки». Во время его прохождения туристы двигаются на катере по Магнитогорскому водохранилищу, слушая рассказ о городе и предприятии. За время действия туристических программ на промплощадке ММК успели побывать около 16,8 тыс. магнитогорцев и гостей города.







Помимо этого, существует серия виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», в ходе которых интернет-аудитория может узнать о вкладе Магнитки в победу в Великой Отечественной войне. В феврале 2021 года проект удостоился награды как «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. За год до этого ММК одерживал победы в двух категориях.



Автобус с туристами сопровождает машина безопасности дорожного движения, а вместе с группой всегда находится квалифицированный экскурсовод. Гости получают спецодежду, каски, защитную обувь, средства индивидуальной защиты и гид-систему. Экскурсии предшествует вводный инструктаж по технике безопасности. При этом у всех посетителей есть страховка от несчастных случаев. Обо всем этом на круглом столе рассказала руководитель информационного центра АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал»» (КЦПК) Мария Пушкарская.







Именно «Персонал» является оператором развития на ММК промышленного туризма. Он же готовит экскурсоводов в рамках профессиональной программы повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма». Там учащимся объясняют теорию и практику экскурсионной работы, рассказывают о металлургическом производстве, использовании информационных технологий и интерактивных экскурсионных практик, имиджевых аспектах деятельности экскурсовода. Также все экскурсоводы должны знать основы безопасности и быть готовы оказать первую помощь в случае инцидентов. Вдобавок для участников курсов доступна практика на производственной площадке ММК. В дальнейшем на базе предприятия и КЦПК планируется организовать центр компетенций по промышленному туризму.



По итогам круглого стола гости положительно отозвались об успехах комбината в сфере развития промышленного туризма. Мария Пушкарская отметила, что в конце октября 2021 года в Челябинской области состоится II Всероссийский форум по промышленному туризму, один из дней которого пройдет в Магнитогорске на базе ПАО «ММК».



Фото предоставлены управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»