Бывший замначальника колонии в поселке Восточный осужден на 3,5 года за взятку в 60 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Свердловской области вынесли приговор 42-летнему Алимураду Фейзуллаеву, уже бывшему заместителю начальника ФКУ «Исправительная колония № 52» строгого режима под Камышловом в поселке Восточный.



По решению Железнодорожного районного суда Екатеринбурга экс-заместителя приговорили к 3,5 года колонии общего режима, кроме того, ему назначили штраф в размере 2,4 млн руб. Его признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий в пользу взяткодателя». Кроме того, ему вменялась часть 1 статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».



Известно, что подсудимый Фейзуллаев в период с апреля по сентябрь 2020 года в исправительной колонии получил через жену осужденного, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотиков, взятку за то, чтобы пронести на территорию пенитенциарного учреждения 12 сотовых телефонов.



Телефоны и взятку бывшему замначальнику передавали в окрестностях Железнодорожного района Екатеринбурга. В качестве денежного вознаграждения Фейзуллаев получил 60 тыс. руб.