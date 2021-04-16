УБРиР и ВУЗ-банк вошли в топ-50 самых инновационных банков по версии «Сколково»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и ВУЗ-банк вошли в топ-50 рейтинга самых инновационных банков по версии фонда «Сколково». Финансовые организации заняли 14 и 36 места соответственно, сообщает пресс-служба фонда.
Рейтинг составлялся по итогам I полугодия 2021 года на основе 20 критериев. Все они были сгруппированы в три тематических блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» и «Мобильные приложения».
Авторы исследования отметили, что лидеры рейтинга регулярно работают со стартапами, молодыми учеными и авторами перспективных разработок. Кроме того, они применяют инструменты внедрения инноваций. Также они быстро запускают новые цифровые сервисы, позволяющие привлечь новых клиентов и сохранить старых. Например, у 15 банков из топ-50 в наличии сервисы для самозанятых, отметили в «Сколково».
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