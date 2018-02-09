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Свердловское УФАС встало на сторону застройщиков в споре с администрацией Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Свердловской области обратились застройщики с жалобами на нарушения при проведении торгов администрацией города Первоуральска, сообщает пресс-служба ведомства.

Сразу три застройщика пожаловались в свердловское УФАС на нарушения, которые допустила администрация Первоуральска. В ходе торгов на право заключения договора аренды земельных участков, принадлежащих муниципальному образованию, представители города в извещении не указали всю необходимую информацию. Это не только нарушает права потенциальных исполнителей договора, но и вводит в заблуждение при принятии ими решения об участии в торгах.

Согласно действующему законодательству, в случаях когда на земельных участках имеется возможность строительства зданий и сооружений, в документации к торгам необходимо указывать технические условия подключения к коммунальным сетям.

В данном случае администрация Первоуральска также была обязана внести в извещение технические условия, содержащие информацию о предельной свободной мощности существующих сетей, их максимальной нагрузке, сроках действия данных условий, а также о сроках подключения и условиях его оплаты. Однако данной информации в документации к торгам застройщики не обнаружили.

По итогам рассмотрения обращения застройщиков суды первой и апелляционной инстанций поддержали свердловское УФАС, отказав в удовлетворении требований администрации города. В результате представители органа местного самоуправления обратились в Арбитражный суд Свердловской области. Суд первой инстанции оставил решение свердловского УФАС без изменения, признав выводы антимонопольного органа законными и обоснованными. Арбитражный суд Уральского округа также оставил принятые судебные акты без изменения, подтвердив допущенное администрацией нарушение.

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