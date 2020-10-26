На шахте «Алардинская» добыли два миллиона тонн угля с начала года

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Горняки шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыли уже 2 млн т угля в этом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Бригада участка № 1 достигла наиболее успешных показателей в добыче угля в текущем году. Начальник участка Валерий Кузнецов, бригадир Алексей Комраков и механик Виктор Володин внесли большой вклад в работу шахты.







Директор шахты Сергей Беликов лично поздравил передовиков на торжественном собрании, прошедшем 28 сентября. Символический камень угля с надписью «2 000 000» начальник участка Валерий Кузнецов вручил первому заместителю генерального директора, техническому директору РУК Сергею Ширяеву.







Уже в апреле из лавы 6-1-22 на «Алардинской» горняки подняли первый млн т угля в этом году. Второго знакового показателя рабочие достигли в сентябре. Последние месяцы добыча велась из нового участка — лавы 6-1-23 длиной 340 м. Это самый длинный участок в компании, он длиннее предыдущей на 120 м. Для более успешной работы и достижения рекордных показателей на шахте рабочие произвели модернизацию главного конвейера, обновив комплекс на 80%.



В составе РУК «Алардинская» — единственная шахта, где добывают уголь марки КС. Такая продукция востребована большей частью на металлургических предприятия ЕВРАЗа. Часть добычи также продается сторонним коксохимическим и металлургическим производствам.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа