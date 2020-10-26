На шахте «Алардинская» добыли два миллиона тонн угля с начала года

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Горняки шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыли уже 2 млн т угля в этом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Бригада участка № 1 достигла наиболее успешных показателей в добыче угля в текущем году. Начальник участка Валерий Кузнецов, бригадир Алексей Комраков и механик Виктор Володин внесли большой вклад в работу шахты.
Директор шахты Сергей Беликов лично поздравил передовиков на торжественном собрании, прошедшем 28 сентября. Символический камень угля с надписью «2 000 000» начальник участка Валерий Кузнецов вручил первому заместителю генерального директора, техническому директору РУК Сергею Ширяеву.
Уже в апреле из лавы 6-1-22 на «Алардинской» горняки подняли первый млн т угля в этом году. Второго знакового показателя рабочие достигли в сентябре. Последние месяцы добыча велась из нового участка — лавы 6-1-23 длиной 340 м. Это самый длинный участок в компании, он длиннее предыдущей на 120 м. Для более успешной работы и достижения рекордных показателей на шахте рабочие произвели модернизацию главного конвейера, обновив комплекс на 80%.
В составе РУК «Алардинская» — единственная шахта, где добывают уголь марки КС. Такая продукция востребована большей частью на металлургических предприятия ЕВРАЗа. Часть добычи также продается сторонним коксохимическим и металлургическим производствам.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Горняки шахты «Есаульская» и очистной коллектив шахты «Алардинская» Распадской угольной ...23.06.2020 На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...09.01.2020 Горняки шахт «Усковская» и «Алардинская» ЕВРАЗа в прошлом году добыли по 3 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Две шахты Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) в ...14.09.2018 Горняки шахты «Алардинской» ЕВРАЗа добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Шахта «Алардинская» первой среди предприятий Распадской угольной компании в этом году ...21.11.2016 Бригада шахты «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыла 2 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2016. Бригада шахты «Алардинская» (входит в состав подразделения ЕВРАЗа — Распадской угольной ...