В Екатеринбурге количество запросов на офлайн-кинотеатры в геосервисах за месяц выросло почти на 21%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В сентябре 2021 года количество запросов по поиску офлайн-кинотеатров в геосервисе 2ГИС выросло на 20,8% относительно августа. Резкий рост спроса на кинотеатры наблюдается по всей России — в среднем за месяц он вырос на 40%, сообщает пресс-служба компании.
Рост интереса эксперты связывают с осенними кинопремьерами. Вдобавок с помощью карточных приложений потенциальные зрители могут увидеть отзывы на заведение, купить заранее билет и проложить маршрут.
Кроме того, спрос вырос и по сравнению с сентябрем доковидного 2019 года — кинотеатры стали искать чаще на 34%. Однако в Екатеринбурге за два года этот показатель вырос только на 0,2%.
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. В Екатеринбурге в августе 2021 года спрос на аренду офисов (количество запросов ...10.08.2021 В Челябинске спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос на 40%
УрБК, Челябинск, 10.08.2021. Во II квартале 2021 года спрос на приобретение коммерческой недвижимости в Челябинске ...06.08.2021 В Челябинске за II квартал на 13% вырос спрос на долгосрочную аренду жилья
УрБК, Челябинск, 06.08.2021. В Челябинске во II квартале 2021 года спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 13% ...09.02.2021 Число открытых вакансий на Среднем Урале в январе выросло на 28%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области количество открытых вакансий выросло на 28% ...20.03.2015 В екатеринбургских кинотеатрах выросло количество посетителей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2015. Начиная с февраля 2015 года, количество посетителей кинотеатров Екатеринбурга заметно ...