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В Екатеринбурге количество запросов на офлайн-кинотеатры в геосервисах за месяц выросло почти на 21%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В сентябре 2021 года количество запросов по поиску офлайн-кинотеатров в геосервисе 2ГИС выросло на 20,8% относительно августа. Резкий рост спроса на кинотеатры наблюдается по всей России — в среднем за месяц он вырос на 40%, сообщает пресс-служба компании.

Рост интереса эксперты связывают с осенними кинопремьерами. Вдобавок с помощью карточных приложений потенциальные зрители могут увидеть отзывы на заведение, купить заранее билет и проложить маршрут.

Кроме того, спрос вырос и по сравнению с сентябрем доковидного 2019 года — кинотеатры стали искать чаще на 34%. Однако в Екатеринбурге за два года этот показатель вырос только на 0,2%.

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