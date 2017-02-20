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Центробанку запретят ограничивать выдачу кредитов

УрБК, Москва, 29.09.2021. Новый законопроект, согласно которому Банк России сможет получить право ограничивать выдачу кредитов другими банками, был отклонен правительством РФ. Соответствующий документ направлен в Государственную думу. Эксперты считают, что решения такого уровня всегда следует принимать по итогам совещания с кабинетом министров, сообщает «Коммерсантъ».

Проект закона, позволяющий Банку России самостоятельно принимать решения об ограничениях кредитов для иных банков, был отозван из Госдумы по решению правительства РФ. В документе отмечается, что данный законопроект признает утратившей силу статью 43 закона о ЦБ. Согласно этой статье, количественные ограничения регулятор может применять только по итогам консультаций с правительством страны. Согласно закону, сейчас реализацию единой финансовой и денежно-кредитной политики обеспечивает именно правительство. А потому противоречащие этому поправки из проекта закона необходимо исключить.

Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка, считает, что если замечания правительства к законопроекту будут учтены, то работать новый закон не будет.

Стоит отметить, что у Центробанка уже имеются способы воздействия на рынок кредитования. Например, использование данных долговой нагрузки и расчет коэффициентов риска при оценке нагрузки на капитал банков. Однако представители регулятора считают, что этого недостаточно.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники на финансовом рынке, главной целью законопроекта является необходимость ограничить активность Сбербанка.

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