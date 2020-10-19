УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:09

В Екатеринбурге за прошедшую неделю составлен 71 протокол о нарушении масочного режима

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В период с 20 по 26 сентября в Екатеринбурге в ходе полицейских рейдов на предмет соблюдения масочного режима был составлен 71 административный протокол. Об этом говорилось на заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под руководством замглавы муниципалитета Екатерины Сибирцевой.

Проверочные мероприятия также осуществляют сотрудники МКУ «Муниципальная транспортная инспекция». Вместе с ГИБДД они проинспектировали за прошедшую неделю шесть остановок, 36 маршрутов общественного транспорта, 156 единиц транспорта. С нарушителями проводились разъяснительные беседы.

Аналогичные инспекции состоялись в отношении торговых точек и общепита — 49 рейдов на 365 предприятиях в период с 20 по 28 сентября. Специалисты проверяли наличие медицинских масок, разметок для социальной дистанции и санитайзеров. Ежедневно на подобные рейды выходит семь мобильных групп.

«Руководители предприятий внедряют свои меры, начиная от замечаний продавцу или сотруднику зала о нарушении масочного режима и заканчивая депремированием и штрафом до 3 тыс. руб.», — цитирует пресс-служба горадминистрации председателя комитета по товарному рынку Наталью Фирстову.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2020 В Екатеринбурге за выходные зафиксировано более 250 случаев нарушения масочного режима

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. В Екатеринбурге специалисты Муниципальной транспортной инспекции по поручению главы ...

16.10.2020 В Екатеринбурге продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В Екатеринбурге сегодня, 16 октября, специалисты Муниципальной транспортной инспекции ...

09.10.2020 В Екатеринбурге прошли рейды по масочному режиму в торговых точках и заведениях общепита

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2020. Представители администрации Екатеринбурга провели рейды по соблюдению масочного режима ...

05.10.2020 В Екатеринбурге прошли усиленные рейды по выявлению нарушений масочного режима

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2020. В минувшие выходные в Екатеринбурге прошла серия рейдов по выявлению нарушений ...

30.07.2020 В Екатеринбурге продолжаются рейды на предмет соблюдения санитарных норм в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2020. Сотрудники МКУ «Муниципальная транспортная инспекция» выявили нарушения санитарных норм ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (692)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18