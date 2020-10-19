В Екатеринбурге за прошедшую неделю составлен 71 протокол о нарушении масочного режима

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В период с 20 по 26 сентября в Екатеринбурге в ходе полицейских рейдов на предмет соблюдения масочного режима был составлен 71 административный протокол. Об этом говорилось на заседании городского оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции под руководством замглавы муниципалитета Екатерины Сибирцевой.
Проверочные мероприятия также осуществляют сотрудники МКУ «Муниципальная транспортная инспекция». Вместе с ГИБДД они проинспектировали за прошедшую неделю шесть остановок, 36 маршрутов общественного транспорта, 156 единиц транспорта. С нарушителями проводились разъяснительные беседы.
Аналогичные инспекции состоялись в отношении торговых точек и общепита — 49 рейдов на 365 предприятиях в период с 20 по 28 сентября. Специалисты проверяли наличие медицинских масок, разметок для социальной дистанции и санитайзеров. Ежедневно на подобные рейды выходит семь мобильных групп.
«Руководители предприятий внедряют свои меры, начиная от замечаний продавцу или сотруднику зала о нарушении масочного режима и заканчивая депремированием и штрафом до 3 тыс. руб.», — цитирует пресс-служба горадминистрации председателя комитета по товарному рынку Наталью Фирстову.
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