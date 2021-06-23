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Проект «Атомстройкомплекса» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Уральский паблик-арт фестиваль «ЧО», который организует компания «Атомстройкомплекс», выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на сумму 3 млн руб., сообщает пресс-служба застройщика.

Независимая экспертиза отбирала лучших, опираясь на такие критерии, как актуальность и общественная значимость проекта, соответствие его творческой концепции и тематике, уникальность и реалистичность по бюджету, масштаб и объем привлекаемых ресурсов, наличие успешного опыта в организации проекта, а также профессионализм и достойные компетенции команды исполнителей.

Проект «Атомстройкомплекса» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на 3 млн рублей

«Это не только радость, но и ответственность. Мы много внимания уделяем качеству и креативу проекта, стараемся сделать фестиваль «ЧО» запоминающимся, ярким, одним из лучших событий в культурной жизни города. «Атомстройкомплекс» 26 лет работает в Екатеринбурге и Свердловской области. Миссия компании основана не только на строительстве жилья, но и на формировании интересного, комфортного, привлекательного для всех жителей пространства. Фестиваль нацелен как раз на это. Ведь там, где людям хорошо живется, там всегда развитие, оптимистичные перспективы и новые возможности. Спасибо всем экспертам, кто поддержал нас, спасибо фонду. Мы постараемся оправдать доверие!» — заявил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

«Атомстройкомплекс» инициировал фестиваль «ЧО» в 2020 году. Он стал подарком Екатеринбургу от строительной компании по случаю 25-летия со дня ее основания. За четверть века «Атомстройкомплекс» вырос до крупнейшего строительного холдинга Урала, построив 11 собственных заводов по производству строительных материалов. При этом поддержка и развитие уральской идентичности, формирование комфортной среды не только для жизни и отдыха, но и для раскрытия, расцвета талантов — часть стратегии развития компании.

Проект «Атомстройкомплекса» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на 3 млн рублей

Это не первая награда уличного паблик-арт фестиваля «ЧО». Проект компании «Атомстройкомплекс» удостоен премии сразу в четырех номинациях на федеральном фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». Проект завоевал серебро в номинациях «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий» и «Лучшая кампания событийного маркетинга», бронзу — в номинации «Лучшая разработка нейминга бренда» и золото — в номинации «Лучшая разработка нестандартной рекламы».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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