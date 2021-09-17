УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у него 1,1 млн руб. в виде перевода на «безопасные» счета, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он утверждал, что кто-то пытается завладеть деньгами потерпевшего. Чтобы их «спасти», пенсионера убедили снять со счета все сбережения и перевести на «безопасные» счета, которые предоставили злоумышленники.

Екатеринбуржец выполнил инструкции мошенников. В настоящий момент полиция разыскивает виновных.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам более 1,2 млн рублей на «безопасные» счета

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился местный житель, ставший жертвой телефонных ...

06.09.2021 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 2,9 млн рублей на «безопасные» счета

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 59-летний местный житель, у которого мошенники ...

03.09.2021 Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...

16.08.2021 В Екатеринбурге пожилая пара перевела мошенникам на «защищенные» счета 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 71-летний пенсионер, ставший жертвой мошенников. ...

29.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников 420 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2021. В Екатеринбурге местный житель перечислил на «защищенные» счета телефонных мошенников ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (692)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18