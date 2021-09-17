Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники выманили у него 1,1 млн руб. в виде перевода на «безопасные» счета, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он утверждал, что кто-то пытается завладеть деньгами потерпевшего. Чтобы их «спасти», пенсионера убедили снять со счета все сбережения и перевести на «безопасные» счета, которые предоставили злоумышленники.



Екатеринбуржец выполнил инструкции мошенников. В настоящий момент полиция разыскивает виновных.