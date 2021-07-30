ВУЗ-банк и УБРиР создают единую офисную сеть в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. ВУЗ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжают создание единой офисной сети в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба УБРиР.



«В рамках проводимой в банке трансформации офисов и их укрупнения отделение ВУЗ-банка «Уралмаш» по адресу Машиностроителей, 14 завершает работу. Его клиенты могут обращаться в другие отделения ВУЗ-банка (например, в ДО «Сити-Центр» на Ленина, 50) или в ближайший офис УБРиР на Уралмаше по адресу ул. Кузнецова, 2. По этим адресам клиенты ДО «Уралмаш» ВУЗ-банка смогут получить сервисы, в том числе и дистанционного банковского обслуживания. ВУЗ-банк и УБРиР входят в одну банковскую группу с 2015 года. В Екатеринбурге продолжат работать офисы ВУЗ-банка: «Сити-Центр» (Ленина, 50), «Ботаника» (ул. Родонитовая, 23), «Университетский» (ул. 8 Марта, 49)», — говорится в сообщении.



«Клиентам ВУЗ-банка нет необходимости переоформлять действующие договоры. Меняется только привычный адрес обслуживания, а другие офисы обслуживания находятся в том же районе. Если у Вас в ВУЗ-банке открыт вклад, то все условия по нему сохранятся. По окончанию срока действия договора Вы сможете получить вклад, плюс все начисленные проценты. То же самое по кредитам ВУЗ-банка. Продолжайте пользоваться заемными средствами и вносить ежемесячные платежи по текущим реквизитам. Для очной консультации по любому вопросу клиентам ВУЗ-банка можно обращаться в ближайший офис банка УБРиР на Кузнецова, 2 или Победы, 36, а также в отделение ВУЗ-банка на Ленина, 50», — отмечает директор дивизиона Екатеринбург Денис Бабушкин.



Отметим, что УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России (по версии ЦБ РФ) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным «Интерфакса»). В 2021 году Центробанк включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Это крупнейший банк Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу.



Представители УБРиР отмечают, что почти любой продукт банка можно оформить онлайн, с бесплатной доставкой в любое удобное время и место: в офис или домой. УБРиР обладает более широким спектром диджитал-услуг и развитым набором дистанционных сервисов.



«Пандемия и общее развитие онлайн-сервисов сделало общемировым трендом переход на дистанционное банковское обслуживание. Большинство банковских сервисов сейчас доступны в электронном виде, и тенденция идет к тому, что их будет все больше. А офисы — это, скорее, живое общение с клиентом, помощь в выборе нужного продукта или решение частного вопроса. С ростом потребления банковских услуг онлайн — классическими офисами сейчас пользуются меньше половины клиентов», — отмечает директор дивизиона Екатеринбург Денис Бабушкин.