Длительность моратория на высылку нелегальных мигрантов из России может быть увеличена

УрБК, Москва, 29.09.2021. В России после 30 сентября 2021 года могут увеличить длительность моратория на высылку нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерия Фадеева и свои источники.



Напомним, что из-за закрытия границ в связи с пандемией в стране с 18 апреля 2020 года были продлены сроки временного пребывания мигрантов. Иностранцам в это время не нужно было возобновлять действие соответствующих документов. Сроки постановки на учет, постоянного и временного пребывания были заморожены.



Когда весной текущего года эпидемиологические ограничения были сняты, это привело к огромным очередям из иностранных граждан в миграционных центрах — все стремились получить необходимые документы. В итоге сроки временного пребывания мигрантов в России были увеличены до 30 сентября. Однако в связи с приближением этой даты, в миграционных центрах вновь образовываются длинные очереди.



В СМИ появилась информация, что с 1 октября полицейские структуры могут начать серию операций, направленных на выявление нелегальных мигрантов. Однако в столичном и российском МВД эту информацию изданию «Коммерсантъ» не подтвердили.