Южный Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в августе микрозаймов

УрБК, Челябинск, 28.09.2021. В Челябинской области средний размер выданных в августе 2021 года микрозаймов составил 8 тыс. 041 руб., что на 2,8% больше по сравнению с показателем июля этого года (7 тыс. 824 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по среднему размеру выданных в августе микрозаймов оказалась Белгородская область (11,05 тыс. руб.), на второй — Москва (10,66 тыс. руб.), на третьей — Санкт-Петербург (10,08 тыс. руб.), на четвертой — Ростовская область (9,94 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (9,66 тыс. руб.).



Согласно исследованию НБКИ, в целом по стране в августе этого года средний размер микрозаймов составил 8,75 тыс. руб., что на 1,6% больше по сравнению с июлем этого года (8,61 тыс. руб.). Отмечается, что этот показатель увеличивается уже третий месяц подряд. По сравнению с маем он вырос на 4,1% (в мае 2021 года — 8,4 тыс. руб.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в текущем году средний чек займа «до зарплаты» стабилизировался на уровне 8,4-8,7 тыс. руб.