УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Южный Урал попал в число аутсайдеров рейтинга регионов РФ по среднему размеру выданных в августе микрозаймов

УрБК, Челябинск, 28.09.2021. В Челябинской области средний размер выданных в августе 2021 года микрозаймов составил 8 тыс. 041 руб., что на 2,8% больше по сравнению с показателем июля этого года (7 тыс. 824 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по среднему размеру выданных в августе микрозаймов оказалась Белгородская область (11,05 тыс. руб.), на второй — Москва (10,66 тыс. руб.), на третьей — Санкт-Петербург (10,08 тыс. руб.), на четвертой — Ростовская область (9,94 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (9,66 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, в целом по стране в августе этого года средний размер микрозаймов составил 8,75 тыс. руб., что на 1,6% больше по сравнению с июлем этого года (8,61 тыс. руб.). Отмечается, что этот показатель увеличивается уже третий месяц подряд. По сравнению с маем он вырос на 4,1% (в мае 2021 года — 8,4 тыс. руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в текущем году средний чек займа «до зарплаты» стабилизировался на уровне 8,4-8,7 тыс. руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:22 В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области средний размер выданных в августе 2021 года микрозаймов составил ...

17.08.2021 Средний размер займов «до зарплаты» в Челябинской области в июле составил 7,9 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 17.08.2021. В Челябинской области средний размер выданных в июле 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. ...

27.07.2021 Средний размер займов «до зарплаты» в Челябинской области в июне составил 7,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 27.07.2021. В Челябинской области средний размер выданных в июне 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. ...

25.06.2021 Средний размер микрозаймов в Челябинской области составляет 7,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 25.06.2021. В Челябинской области средний размер выданных в мае 2021 года микрозаймов не изменился по ...

05.03.2021 На Южном Урале средний размер выданных в январе займов «до зарплаты» увеличился на 6,3%

УрБК, Челябинск, 05.03.2021. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2021 года микрозаймов составил 7 ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18