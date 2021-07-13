Аналитики УПН назвали три фактора, замедляющих рост рынка жилья Екатеринбурга

Аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков считает, что в ближайшее время рынок жилья Екатеринбурга перейдет в стадию охлаждения.
Эксперт выделяет три причины возможного сокращения спроса в осенний период.
«Во-первых, многие семьи уже решили вопрос заранее и купили квартиры. Ведь до лета не было четкой информации о продлении программы льготной ипотеки. И они поспешили воспользоваться хорошими условиями. Во-вторых, рост цен на недвижимость сохраняется и с каждым месяцем отсекает от рынка часть потенциальных покупателей. В-третьих, будет работать на охлаждение спроса на вторичном рынке постепенный рост ключевой ставки», — цитирует слова М. Хорькова пресс-служба УПН.
Ранее стало известно, что средняя цена предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за последние три месяца увеличилась на 5,3% и достигла 101,7 тыс. руб. за кв. м. За 12 месяцев квартиры на первичном рынке уральской столицы подорожали на 20,4%, за 24 месяца — на 33,3%.
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