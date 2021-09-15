Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 27 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. По состоянию на 28 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 26 тыс. 913 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 27 сентября число безработных составляло 27 тыс. 180 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 267 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,28%.

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