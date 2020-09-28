Представители ММК приняли участие в финальном этапе зарыбления Магнитогорского водохранилища

УрБК, Магнитогорск, 28.09.2021. В ходе последнего этапа зарыбления Магнитогорского водохранилища в воду близ переезда «Казачья переправа» было запущено порядка 200 тыс. молодых особей сазана, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В мероприятии поучаствовали не только сотрудники лаборатории охраны окружающей среды и цеха водоснабжения ПАО «ММК», но и гости из Нижне-Обского территориального Управления Росрыболовства, представители минсельхоза Челябинской области и управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска, сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ПАО «ММК»



Проект по воспроизводству биоресурсов водохранилища в рамках мероприятий «ПАО «ММК». ЦВС. Реконструкция системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК» с расширением резервуара-охладителя» реализуется уже четвертый год. Всего в водохранилище было запланировано выпустить почти 800 тыс. молодых особей сазана. Стоит отметить, что сазана ученые выбрали по той причине, что именно эта рыба является «аборигеном» реки Урал.



Зарыбление проходило в четыре этапа. Исследования гидробиологов, проведенные после первых трех этапов, показали, что развитие зоопланктона на объекте идет усиленными темпами. Таким образом, для нагула сазанов имеются самые благоприятные условия. Другие методы мониторинга также показали успешный рост численности рыбы в водохранилище.