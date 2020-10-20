В России расходы на борьбу с коронавирусом в текущем году составят 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 28.09.2021. Расходы на борьбу с COVID-19 в этом году обойдутся государству примерно в 1 трлн руб. Такие цифры озвучил во вторник на форуме пациент-ориентированных инноваций министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает «Интефакс».



По словам главы ведомства, именно коронавирус изменил объемы медицинской помощи в стране. Также поменялись приоритеты при распределении финансовых потоков в этой сфере. На текущий момент системой ОМС израсходовано почти 300 млрд руб. на лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях.



Также Михаил Мурашко заявил, что, по его оценкам, общие расходы на борьбу с вирусом в этом году составят порядка 1 трлн руб., что станет серьезным вызовом для всей системы финансового обеспечения.