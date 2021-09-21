Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 28.09.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 15,30 коп., до 72,50 руб., курс евро — на 36,03 коп., до 84,67 руб.