УБРиР будет выдавать кредиты в рамках госпрограммы «Семейная ипотека»

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал прием заявок на выдачу кредитов в рамках государственной программы «Семейная ипотека», сообщает пресс-служба УБРиР.



Ставки по госпрограмме начинаются от 5,1% годовых при комплексном страховании.



«Спрос на семейную ипотеку на рынке достаточно высокий: по прогнозу аналитиков по итогам 2022 года количество оформленных кредитов в два раза превысит показатели 2020 года. На динамике отразится изменение программы: с июля 2021 года на льготную ставку могут рассчитывать и семьи с одним ребенком, а ранее — только с двумя и более. Мы предполагаем, что увеличение объема выдач ипотечных кредитов составит 10-15%», — рассказала управляющий директор по продуктовому портфелю «Ипотека» УБРиР Елена Ботош.



Взять ипотеку в УБРиР можно на строящееся и готовое жилье в новостройках у аккредитованного банком застройщика. Также программа распространяется на рефинансирование ипотеки, взятой в другом банке на приобретение жилья на первичном рынке.



Напомним, что в конце лета глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении госпрограммы «Семейная ипотека» до 31 декабря 2023 года.



«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов до 1 трлн 700 млрд руб.», — рассказывал глава правительства РФ Михаил Мишустин.