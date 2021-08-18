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В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области средний размер выданных в августе 2021 года микрозаймов составил 8 тыс. 450 руб., что на 1,1% больше по сравнению с июлем этого года (8 тыс. 357 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках по среднему размеру выданных в августе текущего года микрозаймов расположились Белгородская область (11,05 тыс. руб.), Москва (10,66 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10,08 тыс. руб.), Ростовская область (9,94 тыс. руб.), а также Краснодарский край (9,66 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, наиболее заметный рост за месяц средний размер займов «до зарплаты» продемонстрировал в Белгородской области (плюс 14,8%), Пермском крае (плюс 4,5%), Кемеровской области (плюс 4,4%), Башкортостане (плюс 4%), а также в Санкт-Петербурге (плюс 3,8%).

В целом по стране средний размер микрозаймов августе 2021 года составил 8,75 тыс. руб., что на 1,6% больше по сравнению с июлем (8,61 тыс. руб.).

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