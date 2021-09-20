Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 87 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 20 сентября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 87 тыс. 182 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последнюю неделю показатель вырос на 0,8%, за месяц — на 1,6%, с начала года — на 10,2%.
По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.
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