Почему маркетплейсы иногда лучше собственных интернет-магазинов?





Онлайн-торговля стала особенно актуальной в период пандемии, когда все приходилось заказывать через интернет. Многие и сейчас продолжают переходить на такой формат. Поэтому выбор торговой площадки – основной вопрос, с которым сталкивается практически каждый предприниматель в начале пути. Запуская онлайн-бизнес, многие не могут решить, какой вариант интернет-платформы им подойдет больше. Рассмотрим, в чем разница между площадками, чтобы вы смогли выбрать оптимальную модель для реализации поставленных целей.





Что представляют собой маркетплейс и интернет-магазин?

Плюсы и минусы маркетплейса

Почему выгодно размещаться на маркетплейсах?