Почему маркетплейсы иногда лучше собственных интернет-магазинов?
Онлайн-торговля стала особенно актуальной в период пандемии, когда все приходилось заказывать через интернет. Многие и сейчас продолжают переходить на такой формат. Поэтому выбор торговой площадки – основной вопрос, с которым сталкивается практически каждый предприниматель в начале пути. Запуская онлайн-бизнес, многие не могут решить, какой вариант интернет-платформы им подойдет больше. Рассмотрим, в чем разница между площадками, чтобы вы смогли выбрать оптимальную модель для реализации поставленных целей.
Что представляют собой маркетплейс и интернет-магазин?
Маркетплейс считается широкой площадкой, на которой можно размещать различные товары за обозначенную комиссию. Речь идет о своеобразном рынке с большим количеством продавцов, предлагающих свои услуги. К примеру, Lamoda, WILDBERRIES.
Интернет-магазин – это площадка, принадлежащая одному бренду. В нем можно размещать товарные единицы определенного типа, которые часто дублируются с ассортиментом офлайн магазина. Специализацией таких магазинов обычно выступает конкретная группа товаров. Например, детские игрушки, обувь и прочее.
Плюсы и минусы маркетплейсаРазмещение товаров на маркетплейсах
имеет ряд преимуществ:
1. Доступ к покупателям. Сразу после подключения перед вами открывается доступ к большой аудитории.
2. Быстрый рост продаж. На торговые платформы часто заходят покупатели, поэтому каждый продавец получает приличную долю трафика.
3. Нет необходимости в создании отдельного сайта.
4. Не нужно организовывать доставку.
5. Не требуется найм персонала.
6. Не нужно тратить денежные средства и время на рекламную кампанию.
Главным плюсом для клиентов является тот факт, что все необходимое можно купить на одном сайте. Если возникнуть проблемы, всегда можно обратиться в единую службу поддержки.
Минусы:
1. Высокая конкуренция. Чтобы выделяться среди прочих магазинов, нужна дополнительная реклама. Или можно занизить цену, но тогда снизится прибыль.
2. Невозможно выстроить долгосрочное общение с покупателем. Чаще всякая возможность взаимодействия с последним ограничивается личным сообщением, отзыв и оценкой – торговая платформа не стремится укреплять долгосрочное сотрудничество между продавцом и покупателем.
3. Высокие комиссии. Каждый сервис требует выплату комиссии.
Почему выгодно размещаться на маркетплейсах?
Маркетплейсом выгодно пользоваться:
– дропшипперам – посредникам между покупателями и производителями товара;
– предпринимателям, которые стремятся быстро реализовать крупную партию продукции;
– бизнесменам, которые преследуют цель проверить спрос на конкретную категорию товаров в интернете;
– малоизвестным брендам.
В целом, использовать платформу может почти любой продавец, но выгоднее такой вариант будет для компаний-новичков, которые занимаются реализацией товара широкого спроса. Речь идет об одежде, обуви, косметических продуктах, бижутерии и прочем. Если показатель выручки с определенного продукта достаточно высок и может покрыть расходы на пользование платформой, тогда можете смело становиться ее партнером.
Также сотрудничество с маркетплейсом выгодно для организаций, в планах которых расширить географию поставок. Так как платформа отличается наличием налаженной логистической сети и системы денежных взаимодействий, она отлично подойдет для предпринимателя, который пока не разобрался в правильности формирования данных инструментов.
Если вашей основной целью является получение больших выгод, тогда маркетплейс – это именно та площадка, которая нужна.