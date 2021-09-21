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Вчера, 14:43

На Среднем Урале отклонили 16,7 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. На 23 сентября жители Свердловской области подали 66 тыс. 800 заявок на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 45 тыс. 452 уже одобрены, по 16 тыс. 730 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.

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