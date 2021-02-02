Порядка 40% абонентов «МегаФона» из Свердловской области посетили Турцию

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Свердловчане в этом году весьма активно путешествовали по миру, посетив 137 различных стран. Такие данные получили специалисты «МегаФона» с помощью сервиса обезличенной статистики Big Data, сообщает пресс-служба мобильного оператора. В тренде путешествия по России, а среди международных направлений лидируют Турция и Абхазия — их выбрали 40% свердловчан.



Средняя продолжительность поездки в этом году сократилась в два раза по сравнению с прошлогодними показателями и составила от трех до семи дней. Специалисты считают, что это произошло из-за роста цен в сфере туризма. При этом по сравнению с 2019 годом количество поездок также снизилось в два раза.



Однако несмотря на различные ограничения абоненты «МегаФона» в Свердловской области в этом году посетили 137 стран мира. В топе лидеров: Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ и Кипр. Некоторые свердловчане, несмотря на сложности с путешествиями из-за пандемии, выбрали Исландию, Панаму, ЮАР, Камерун и Конго. Есть свои поклонники и у стран СНГ. Популярностью пользуются поездки в Украину, Таджикистан и Узбекистан.



Однако подавляющее количество абонентов «МегаФона» выбрали в этом году поездки внутри страны. Чаще всего свердловчане ездили в Уфу, Москву, Казань, Самару. Среди южных направлений лидируют Сочи и Краснодар. А вот Магадан, Камчатка и Сахалин жителей Урала привлекли меньше всего.



Сами же свердловчане принимали в гостях жителей из Нижнего Новгорода, Уфы и Москвы. Посетили Средний Урал и немногочисленные туристы с Алтая и из Магадана.



Всего за время путешествий свердловчане за три летних месяца потратили больше 1 млн часов на телефонные переговоры и 3 тыс. 700 терабайт на серфинг в интернете и общение в мессенджерах.