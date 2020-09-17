Министерство финансов РФ планирует сделать ставку НДФЛ одинаковой для нерезидентов и резидентов

УрБК, Москва, 28.09.2021. Минфин РФ вновь возвращается к идее сделать ставки НДФЛ одинаковыми как для граждан России, так и для тех, кто не является налоговым резидентом страны. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.
Подоходный налог на прибыль «от трудовой деятельности» в данном документе предлагается сделать одинаковым для резидентов и нерезидентов России. При этом о пассивных доходах речь не ведется.
Впервые эту идею озвучил весной 2019 года министр финансов Антон Силуанов, занимавший одновременно пост первого заместителя председателя правительства РФ. Осенью того же года глава российского кабмина Дмитрий Медведев дал распоряжение приступить к подготовке проекта соответствующего закона.
В начале 2020 года законопроект, разработанный Минфином, был отправлен на согласование. Изменения в 224-ю статью Налогового кодекса РФ, определяющую размер ставки НДФЛ для нерезидентов, должны были коснуться пунктов о доходах, в отношении которых применяется сейчас ставка 13%: от трудовой деятельности по найму на основании патента, высококвалифицированных специалистов, участников госпрограммы по содействию переселению соотечественников из-за рубежа, членов экипажей судов под флагом РФ, беженцев.
Предлагалось заменить их следующим пунктом: «от осуществления трудовой деятельности, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13%». То есть ставка 13% на доходы нерезидентов перестала бы зависеть от категории налогоплательщика.
При внесении таких изменений, по предварительным оценкам Минфина, на тот момент выпадающие доходы по НДФЛ могли достичь размера 3,8 млрд руб.
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