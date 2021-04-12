Новые дорожные знаки увеличат пропускную способность на улицах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В ближайшее время в некоторых районах Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички, предупреждающие о работе эвакуаторов. Их цель — повысить пропускную способность улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города.
Решение о размещении дополнительных знаков было принято после обращения в администрацию жителей города, которые неоднократно просили увеличить пропускную способность на некоторых улицах Екатеринбурга.
В ближайшее время знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на улице Калинина от Ломоносова до 40-летия Октября; на всем протяжении улицы Феофанова; на Шейнкмана от Малышева до Радищева; на проспекте Победы от Ильича до проспекта Космонавтов. Также водителям следует быть внимательнее в связи с нововведениями на внутриквартальном проезде от улицы Белореченской до дома № 21 по той же улице.
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