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Вчера, 12:42

Более трети жителей Свердловской области не получают удовольствия от своей работы

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Данные очередного исследования одной из самых известных онлайн-платформ по поиску работы HeadHunter.ru позволили выяснить, зачем трудятся соискатели вакансий из Свердловской области, а также — нравится ли им их работа и получают ли они от нее удовольствие.

Главная причина, по которой работают 92% жителей Среднего Урала, — необходимость зарабатывать на жизнь. При этом 32% опрошенных работают для саморазвития, а 38% соискателей работа нужна для получения опыта. 30% респондентов занимаются тем или иным видом деятельности для самореализации, а 26% опрошенных работают ради своей семьи.

Есть среди принявших участие в опросе и те, для кого одной из главных причин работать является любимое дело — таких набралось 18%. Кстати, больше всего тех, кто вошел в эту категорию, среди представителей творческих профессий и научных работников. Еще 12% принявших участие в опросе работают, чтобы больше общаться, а 6% важно признание.

Однако при этом лишь 44% опрошенных признались, что нынешняя работа приносит им удовольствие. Это чаще всего юристы, люди творческих профессий, кадровики и работники сферы строительства и недвижимости. А вот 36% опрошенных ответили, что текущее место работы им не нравится. Таких респондентов больше всего в сфере производства, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

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