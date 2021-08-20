УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:24

Сотрудники «Атомстройкомплекса» прослушали лекцию екатеринбургского доктора Александра Соловьева

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» прослушали лекцию известного врача Александра Соловьева, сообщает пресс-служба застройщика.

«Выступление екатеринбургского доктора Александра Соловьева, автора большого количества публикаций, участника телевизионных и радиопередач о COVID-19 в региональных и федеральных СМИ организовали в рамках ежемесячного расширенного совещания руководства крупнейшего строительного холдинга Урала. Помимо топ-менеджмента, директоров заводов и управленцев, все сотрудники компании смогли подключиться к совещанию удаленно и послушать лекцию врача онлайн, задать вопросы», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Атомстройкомплекса» прослушали лекцию екатеринбургского доктора Александра Соловьева

Александр Соловьев отметил, что часто бывает в командировках, ездит по стране и знает, что тема вакцинации не является приоритетной у значительной аудитории россиян. Однако в последнее время интерес возрастает, чему он рад, и всегда охотно соглашается на лекционный формат встреч.

«Самый частый вопрос, на который мне приходится отвечать, касается вакцинации. Меня спрашивают о том, надо ли это делать, сомневаются в эффективности вакцин. Люди смотрят на статистику, знакомятся с антивирусными мерами и результатами этой работы в других странах. Их интересует, какая вакцина в мире лучше и почему. В среднем, обзорная лекция занимает академический час, затем всегда следуют вопросы. Сколько бы ни публиковалось материалов, вопросы остаются. А значит, надо продолжать вести разъяснительную работу. Тем более, что информация о COVID постоянно дополняется и мне есть, что рассказать», — заявил А. Соловьев.

Мнение врача: вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо. Специалист подкрепил рассказ о COVID «Вчера, сегодня, завтра» примерами стратегий различных государств. Все участники встречи признались, что информация оказалась им полезной, интересной, что живое общение с врачом избавило от «темных пятен», так как на все вопросы получили квалифицированный ответ.

Сотрудники «Атомстройкомплекса» прослушали лекцию екатеринбургского доктора Александра Соловьева

Представители «Атомстройкомплекса» рассказали, что компания продолжит практику лекций и формирования условий для комфортного прохождения вакцинации на всех строительных объектах и предприятиях холдинга.

«Мы никого не заставляем вакцинироваться, но неустанно ведем разъяснительную работу в коллективе, организуем выездные пункты вакцинации для сотрудников и их близких на предприятиях нашего холдинга. Вакцинация — единственный способ остановить пандемию, уберечь себя и своих близких от коварного заболевания. Сохранение масочного режима, регулярное тестирование, содействие в создании условий для скорейшего и наиболее комфортного прохождения вакцинации сотрудниками, а также их поощрения — реалии, которые должны стать частью жизни каждого предприятия региона. Kонсолидация усилий власти, бизнеса и общества, а также личная сознательность, ответственность каждого — вот, что позволит остановить пандемию, обеспечить людям условия для спокойной, безопасной жизни», — подчеркнул гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.08.2021 28% работающих уральцев рассказали о принудительной вакцинации от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. 28% опрошенных жителей Уральского федерального округа (УрФО) рассказали о ...

19.07.2021 «Атомстройкомплекс» предоставит медработникам дополнительные скидки при покупке квартир

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2021. Компания «Атомстройкомплекс» предоставит уральским медицинским работникам ...

29.06.2021 Власти Екатеринбурга помогают медикам информировать население о необходимости вакцинироваться от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. Власти Екатеринбурга помогают медикам в информировании населения о необходимости ...

23.06.2021 Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев поддержал идею правительства мотивировать население к вакцинации от коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2021. Глава компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев поддержал ...

27.01.2021 Более 14 тыс. жителей Свердловской области привились против COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. С начала вакцинации населения в октябре 2020 года в Свердловской области против ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18