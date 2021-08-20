Сотрудники «Атомстройкомплекса» прослушали лекцию екатеринбургского доктора Александра Соловьева

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» прослушали лекцию известного врача Александра Соловьева, сообщает пресс-служба застройщика.



«Выступление екатеринбургского доктора Александра Соловьева, автора большого количества публикаций, участника телевизионных и радиопередач о COVID-19 в региональных и федеральных СМИ организовали в рамках ежемесячного расширенного совещания руководства крупнейшего строительного холдинга Урала. Помимо топ-менеджмента, директоров заводов и управленцев, все сотрудники компании смогли подключиться к совещанию удаленно и послушать лекцию врача онлайн, задать вопросы», — говорится в сообщении.







Александр Соловьев отметил, что часто бывает в командировках, ездит по стране и знает, что тема вакцинации не является приоритетной у значительной аудитории россиян. Однако в последнее время интерес возрастает, чему он рад, и всегда охотно соглашается на лекционный формат встреч.



«Самый частый вопрос, на который мне приходится отвечать, касается вакцинации. Меня спрашивают о том, надо ли это делать, сомневаются в эффективности вакцин. Люди смотрят на статистику, знакомятся с антивирусными мерами и результатами этой работы в других странах. Их интересует, какая вакцина в мире лучше и почему. В среднем, обзорная лекция занимает академический час, затем всегда следуют вопросы. Сколько бы ни публиковалось материалов, вопросы остаются. А значит, надо продолжать вести разъяснительную работу. Тем более, что информация о COVID постоянно дополняется и мне есть, что рассказать», — заявил А. Соловьев.



Мнение врача: вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо. Специалист подкрепил рассказ о COVID «Вчера, сегодня, завтра» примерами стратегий различных государств. Все участники встречи признались, что информация оказалась им полезной, интересной, что живое общение с врачом избавило от «темных пятен», так как на все вопросы получили квалифицированный ответ.







Представители «Атомстройкомплекса» рассказали, что компания продолжит практику лекций и формирования условий для комфортного прохождения вакцинации на всех строительных объектах и предприятиях холдинга.



«Мы никого не заставляем вакцинироваться, но неустанно ведем разъяснительную работу в коллективе, организуем выездные пункты вакцинации для сотрудников и их близких на предприятиях нашего холдинга. Вакцинация — единственный способ остановить пандемию, уберечь себя и своих близких от коварного заболевания. Сохранение масочного режима, регулярное тестирование, содействие в создании условий для скорейшего и наиболее комфортного прохождения вакцинации сотрудниками, а также их поощрения — реалии, которые должны стать частью жизни каждого предприятия региона. Kонсолидация усилий власти, бизнеса и общества, а также личная сознательность, ответственность каждого — вот, что позволит остановить пандемию, обеспечить людям условия для спокойной, безопасной жизни», — подчеркнул гендиректор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»