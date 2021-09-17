Счетная палата: Ипотечный пузырь может ударить по реальным доходам россиян

УрБК, Москва, 28.09.2021. Счетная палата предупредила о рисках формирования «пузыря» на ипотечном рынке. Об этом говорится в заключении ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.



«Ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый «пузырь», который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения», — отмечают авторы документа.



Ранее стало известно, что в августе 2021 года в Свердловской области выдали около 57,4 тыс. кредитов наличными. Это на 25% больше уровня аналогичного периода прошлого года, отмечали аналитики Объединенного кредитного бюро. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 5%.



Отметим, что в целом по стране в августе банки выдали 135 тыс. кредитов. За месяц показатель снизился на 4%, за год — на 14%.