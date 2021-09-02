На центральных улицах Екатеринбурга впервые нанесли разметку для передвижения на самокатах

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Глава города Алексей Орлов выступил инициатором эксперимента по нанесению разметки на улицах города для создания безопасного движения по тротуарам для пешеходов, самокатчиков и велосипедистов.



«Сезон катания на самокатах подходит к концу. Он получился достаточно противоречивым, — и плюсов много, но и минусы есть. Ключевой момент — необходимость разделения потоков пешеходов, и велосипедистов, и самокатчиков», — написал на своей странице в социальной сети Instagram глава Екатеринбурга.



По инициативе главы Екатеринбурга был запущен социальный эксперимент: на нескольких центральных улицах города дорожные рабочие нанесли разметку, выделив для самокатчиков и велосипедистов отдельную зону. Оценить удобство этого нововведения горожане могут пока на проспекте Ленина на отрезке от Гагарина до Восточной. И на набережной Городского пруда — от ККТ «Космос» до проспекта Ленина.



Эксперимент завершится с наступлением зимы. Если такое нововведение будет оценено специалистами как эффективное, отметил Алексей Орлов, то в следующем сезоне решение будет масштабировано на весь город. Самокаты и велосипеды стали неотъемлемой частью городской жизни, поэтому введение разумных правил в этой сфере позволит сделать передвижение по тротуарам комфортным и безопасным.