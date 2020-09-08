Счетная палата: Благосостояние россиян находится на уровне 2010 года

УрБК, Москва, 28.09.2021. На сайте Счетной палаты появилось заключение ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета, представленный правительством. Как следует из выводов специалистов, благосостояние граждан РФ установилось на уровне докризисных 2010-2011 годов.



В своих выводах Счетная палата указывает, что уровень доходов россиян сейчас на том же уровне, что и 2010-2011 годах, и до сих пор не вернулся к цифрам, предшествовавшим непосредственно кризису 2014 года. При этом специалисты отмечают, что и этих показателей удалось достигнуть не за счет улучшения экономических показателей в целом, а благодаря социальной помощи от государства. Аудиторы указывают, что соцвыплаты в среднем составляют 20,8% от общего объема доходов россиян. В заключении также отмечается, что после кризиса 2014-2016 годов доходы населения так и не пришли к прежним показателям, и 2020 год сыграл в этом не последнюю роль.



Аналитики указывают, что уровень бедности в России снизился на 0,2 п. п., достигнув 12,1%, но опять же за счет массовой финансовой поддержки государства, а также благодаря росту оплаты труда. А вот объемы дохода россиян от собственности, бизнеса и других источников упали до рекордных величин — 4,1%, 5,2% и 11,1% соответственно.



В своем заключении представители Счетной палаты особо уделили внимание тому факту, что в 2020 году государство произвело несколько выплат гражданам страны из разных социальных слоев. В том числе была оказана единовременная социальная помощь родителям детей от трех до восьми лет, а также работодателям для сохранения рабочих мест. Появились новые регулярные социальные выплаты, изменились условия существующих. Последней из оказанных государством мер поддержки населению стала денежная помощь пенсионерам в размере 10 тыс. руб. и силовикам — 15 тыс. руб.