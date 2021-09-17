На Южном Урале за I полугодие ломбарды выдали займов на сумму более 8 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.09.2021. В I полугодии 2021 года ломбарды заключили с жителями Челябинской области более 800 тыс. договоров о предоставлении займов.



Как сообщает пресс-служба Отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России, в совокупности ломбарды региона выдали займов более чем на 8 млрд руб. Средний размер займа составил 10 тыс. руб.



При этом наиболее часто ломбарды выдавали деньги жителям Челябинской области под залог золотых и меховых изделий, бытовой техники и электроники. Объем выдачи таких займов увеличился на 22%, до 8 млрд руб. В то же время под залог автомобилей южноуральцы оформляли займы реже: объем их выдачи снизился на 23%, до 16 млн руб.



Управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина напоминает о необходимости проверки ломбарда на легальность перед обращением за услугой.



«Для этого можно воспользоваться реестром на сайте Банка России или мобильным приложением «ЦБ онлайн». Ломбард должен выдать заемщику залоговый билет, его также можно оформить в электронном виде. Отметим, если закладывается автомобиль, то его придется оставить в ломбарде — получить заем под залог ПТС нельзя», — отмечает Елена Федина.



Отмечается, что за год количество зарегистрированных в регионе ломбардов снизилось на четверть, до 63 единиц. Одной из причин этого является вступление в силу новых правил допуска на финансовый рынок.