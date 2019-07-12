Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат до 11 тыс. 592 рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год, сообщает Свердловскстат.
По сравнению с предыдущим годом показатель увеличится на 386 руб. и достигнет 11 тыс. 592 руб.
Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 тыс. 635 руб. (плюс 669 руб.), для пенсионеров — 9 тыс. 969 руб. (плюс 448 руб.), для детей — 12 тыс. 146 руб. (плюс 296 руб.).
УрБК, Москва, 12.07.2019. Минтруд РФ намерен повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по ...20.05.2019 Прожиточный минимум в Свердловской области за I квартал 2019 года вырос на 705 рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Величина прожиточного минимума в Свердловской области за I квартал 2019 года составила ...07.05.2018 Прожиточный минимум в Свердловской области в I квартале вырос на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Правительство Свердловской области одобрило проект постановления об установлении ...15.12.2016 В Свердловской области прожиточный минимум в I квартале 2017 года снизится на 2,5%
Правительство Свердловской области на заседании 15 декабря установило величину прожиточного минимума на I квартал 2017 ...26.06.2013 С 1 июля прожиточный минимум в Свердловской области составит почти 6 тысяч рублей в месяц
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2013. Прожиточный минимум для жителей Свердловской области увеличится с 1 июля. Областное ...