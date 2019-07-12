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Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат до 11 тыс. 592 рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. В Свердловской области утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год, сообщает Свердловскстат.

По сравнению с предыдущим годом показатель увеличится на 386 руб. и достигнет 11 тыс. 592 руб.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 12 тыс. 635 руб. (плюс 669 руб.), для пенсионеров — 9 тыс. 969 руб. (плюс 448 руб.), для детей — 12 тыс. 146 руб. (плюс 296 руб.).

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