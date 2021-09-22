Российским банкам при кредитовании запретят навязывать клиентам покупку страховки в определенной компании

УрБК, Москва, 28.09.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена запретить российским банкам навязывать клиентам покупку страхового полиса в определенной компании. Как сообщает газета «Известия», антимонопольное ведомство уже разрабатывает соответствующее постановление правительства РФ.
Если документ примут, заемщики смогут самостоятельно выбирать страховую компанию. Банки будут обязаны принимать полисы любой организации, которая имеет положительный рейтинг агентств «Эксперт РА», АКРА, НКР и НРА.
Напомним, что на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации заявила, что ЦБ планирует ужесточить законодательство о расчете полной стоимости кредита.
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