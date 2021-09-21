На Южном Урале одобрили более 24 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 28.09.2021. На 23 сентября жители Челябинской области подали 36 тыс. 556 заявок на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 24 тыс. 185 уже одобрены, по 9 тыс. 836 получены отказы.



Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.