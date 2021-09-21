УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:42

На Южном Урале одобрили более 24 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 28.09.2021. На 23 сентября жители Челябинской области подали 36 тыс. 556 заявок на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 24 тыс. 185 уже одобрены, по 9 тыс. 836 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.09.2021 На Южном Урале отклонили 9,8 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 21.09.2021. На 16 сентября жители Челябинской области подали 36 тыс. 285 заявок на оформление кредитов ...

14.09.2021 На Южном Урале одобрили 23,8 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 14.09.2021. На 9 сентября жители Челябинской области подали 35 тыс. 880 заявок на оформление кредитов ...

08.09.2021 На Южном Урале отклонили 9,5 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 08.09.2021. На 2 сентября жители Челябинской области подали 35 тыс. 352 заявки на оформление кредитов ...

30.08.2021 На Южном Урале зарегистрировали более 35 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 30.08.2021. На 26 августа жители Челябинской области подали 35 тыс. 212 заявок на оформление кредитов ...

18.08.2021 В Челябинской области зарегистрировали 34,5 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 18.08.2021. На 12 августа жители Челябинской области подали 34 тыс. 496 заявок на оформление кредитов ...

Популярные новости
31.08.2021Любовь Любаева: Цифровизация и образование в АПК — основные тренды следующих лет10.09.2021Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых08.09.2021Минфин: Глобальный цифровой налог принесет в бюджет РФ десятки миллиардов рублей03.09.2021Малый бизнес нацелился на экспорт02.09.2021На Среднем Урале растет просрочка по кредитам
Архив новостей
Сентябрь 2021 (679)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Июнь 2021 (704)
Май 2021 (600)
Апрель 2021 (733)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18