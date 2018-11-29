В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» заплатит за ремонт поврежденной упавшим кабелем машины

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Житель Екатеринбурга через суд добился от управляющей компании «Фонд Радомир» компенсации в размере 72 тыс. руб. за ремонт машины, на которую с крыши здания упал кабель. Инцидент произошел возле дома № 89 на улице Бажова, по которой ехал пострадавший, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Провод повредил капот, переднюю левую фару, левое переднее крыло, крышу и левую переднюю стойку.
Стоимость ремонта была оценена в 72 тыс. руб. Мужчина в октябре 2020 года обратился в «Фонд Радомир» с требованием возместить ущерб. Получив отказ, он подал иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Автовладелец требовал 72 тыс. руб. за починку машины, 8,6 тыс. руб. — за экспертизу, 25 тыс. руб. — на оплату юридических услуг, также он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, штраф и неустойку.
Требования истца были удовлетворены частично. Ему возместили стоимость ремонта, 4,3 тыс. руб. — за проведение экспертизы, 12,5 — тыс. руб. на оплату услуг представителя. Попытка ответчика оспорить решение суда в вышестоящих инстанциях была безуспешной.
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