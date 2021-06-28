Производство лекарств на Среднем Урале в январе-августе снизилось на 10,5%

Оборот организаций в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита на Среднем Урале в январе-мае вырос почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-мае 2021 года вырос на 26,8% по ...