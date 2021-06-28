Производство лекарств на Среднем Урале в январе-августе снизилось на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-августе 2021 года вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.
Оборот предприятий сферы «Производство бумаги и бумажных изделий» снизился на 24,1%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — на 19,5%, «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» — на 12,6%, «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» — на 10,5%.
В сегменте «Добыча полезных ископаемых» оборот вырос на 39%, «Производство резиновых и пластмассовых изделий» — на 27,2%, «Выпуск мебели» — на 26,6%, «Производство одежды» — на 23%, «Производство химических веществ и химических продуктов» — на 17,6%.
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